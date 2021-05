Oslo endrer regler for antall vaksinerte som kan være samlet

Nasjonalt regnes ikke vaksinerte som en del av reglene for maksgrensen på besøk i private hjem.

I Oslo er det forbud mot mer enn ti personer i private sammenkomster, men kommunen har ikke gitt unntak for vaksinerte.

Onsdag varsler imidlertid kommunen at de vil endre reglene, skriver Aftenposten.

– Det har aldri vært vår mening å skape usikkerhet rundt om dette skillet skal innføres eller ikke. Men det er ikke sånn at koronareglene endres fra én dag til en annen. Reglene gjelder normalt for to uker av gangen og oppdateres hver andre uke, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til avisen.

Han sier at regelendringene vil bli kommunisert på den varslede pressekonferansen fredag.

Overlege Preben Aavitsland i FHI mener det ikke har vært smittevernfaglig grunnlag for å nekte flere enn ti vaksinerte å være sammen.

– Er man vaksinert, så er det ikke noe problem å sitte sammen med 50 andre vaksinerte innendørs. En gjeng vaksinerte mennesker kan nesten gjøre hva de vil sammen, uten at det er noe å være redd for, sier han. (NTB)

