Høie: Geografisk vaksinefordeling gjør at vi kan åpne opp raskere

– Den viktigste grunnen til at regjeringen går inn for en omfordeling av vaksiner, er at det øker muligheten for at vi sammen kan åpne opp samfunnet litt raskere. Det vil komme alle til gode, sier Høie.

Et flertall av kommunene har meldt til helsemyndighetene at de vil kunne gjennomføre økt vaksinering i ferien som følge av omfordelingen, men at det vil bli krevende.

– Flere av statsforvalterne sa til meg i dag: «Det blir tøft, men hvis vi må greie det, skal vi greie det.» Jeg er både imponert og takknemlig for at kommunene som får en enda mer krevende jobb i juli viser en så stor solidaritet med de kommunene som har vært hardest rammet av pandemien, sier Høie. (NTB)

[ Guldvog: Gledelig at EU åpner grensene for vaksinerte ]

Fakta om geografisk omfordeling av vaksiner

* Regjeringen har besluttet en sterkere geografisk omfordeling av vaksiner til 24 kommuner som har hatt smittetrykk over tid.

* Alle kommunene ligger i Oslo og Viken. De vil få om lag 60 prosent økning i andelen doser enn de opprinnelig ville fått, fram til alle over 18 år har fått tilbud om vaksine.

* Disse kommunene får flere vaksiner: Asker, Bærum, Drammen, Eidsvoll, Enebakk, Fredrikstad, Halden, Indre Østfold, Lier, Lillestrøm, Lørenskog. Nannestad, Nesodden, Nittedal, Nordre Follo, Oslo, Rakkestad, Rælingen, Råde, Sarpsborg, Skien, Ullensaker, Vestby og Ås.

* Oslo, Sarpsborg, Fredrikstad og Lørenskog som allerede er prioritert, får en økning på om lag 40 prosentpoeng.

* Beslutningen innebærer at 309 kommuner får en andel førstedoser som er om lag 35 prosent mindre i gjennomsnitt enn befolkningsnøkkelen tilsier, i opptil sju uker.

* I tillegg får 23 kommuner ikke redusert sine andeler: Aurskog-Høland, Bamble, Bergen, Frogn, Færder, Gjerdrum, Holmestrand, Horten, Hurdal, Kongsberg, Kristiansand, Lunner, Marker, Moss, Nes, Porsgrunn, Ringerike, Sandefjord, Skiptvet, Stavanger, Trondheim, Tønsberg og Øvre Eiker.

* Omfordelingen ventes å starte i uke 23 (7.-13. juni).

* Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og statsforvalterne har fått beskjed om å bistå kommunene som har varslet at de vil få problemer med å hente inn etterslepet i vaksineringen.

Kilder: Regjeringen