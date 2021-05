Ekspertgruppe: Sammenheng mellom dødsfall blant skrøpelige eldre og vaksine

– Skrøpelige pasienter har stort utbytte av vaksinering, fordi de har høy risiko for alvorlig forløp og død ved covid-19-sykdom. Likevel mener ekspertgruppen at for enkelte av disse pasientene er det sannsynlig at vanlige bivirkninger kan ha bidratt til et mer alvorlig sykdomsforløp, sier overlege Sigurd Hortemo i Legemiddelverket i en pressemelding.

Gruppen mener en nøyere vurdering kunne vært gjort for enkelte svært skrøpelige pasienter når det gjelder nytten av vaksineringen, spesielt de første ukene etter at vaksinene ble tilgjengelige.

– Ved svært kort forventet gjenstående levetid er det lite å vinne på å bli vaksinert. Det er en reell risiko for at dødstidspunktet blir fremskyndet og at pasienten blir plaget av vaksinebivirkninger i sine siste levedager, konkluderer gruppen.

Men de understreker samtidig at det er knyttet betydelig usikkerhet til vurderingene, opplyser Statens legemiddelverk.

Gruppen har siden slutten av februar vurdert de 100 første meldingene om dødsfall blant beboere på sykehjem etter vaksinering Pfizer-vaksinen. Det var da vaksinert om lag 30.000 pleietrengende eldre på norske sykehjem.

Siden dødeligheten i sykehjem generelt er svært høy, var det forventet at pasienter ville dø i tidsmessig sammenheng med vaksinering. Det var likevel ønsket en vurdering på dette.

Legemiddelverket har oversendt rapporten til Folkehelseinstituttet. Funnene vil også bli formidlet til de europeiske legemiddelmyndigheter (EMA).

