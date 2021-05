16-åring avviser terrorplaner: – Lagde giften av ren nysgjerrighet

Av Jonas Berge

16-åringen fra Syria er tiltalt for terrorforberedelser og deltakelse i terrororganisasjonen IS.

– Han planla terrorangrep ved bruk av gift eller eksplosiver. Det ble også avdekket en mistanke om at han i løpet av kort tid ville teste giften, sa aktor Marit Formo i sitt innledningsforedrag.

Gutten forklarte at han forsøkte å lage en gift etter at han kom i kontakt med en person som ga ham en oppskrift.

– Jeg lagde giften av ren nysgjerrighet. Jeg hadde ikke til hensikt å skade noen. Det var rett og slett av ren nysgjerrighet, sa han via tolken sin.

I retten måtte han blant annet svare for meldingen «inshallah, jeg skal starte med jihad snart», som ble sendt på en meldingstjeneste. Han forklarte at han skulle tøffe seg.

En annen melding om at han hadde lagd en gift som skulle gis til «de vantro», betegnet han som løgn.

Mente IS var bra

Gutten innrømmet å ha søkt på Den islamske stat på internett siden han var nysgjerrig, men fremhevet at han søkte på forskjellige ting som et tidsfordriv.

Gutten avviste at han har vært IS-medlem og sa at han kun har skrevet med personen som ga ham giftoppskriften. I dag har han endret mening om terrororganisasjonen.

– Før jeg havnet i fengsel, trodde jeg det var en bra organisasjon fordi jeg var påvirket av mye av det jeg så på YouTube, men etter at jeg havnet i fengsel ser jeg at det ikke er en bra organisasjon, fortalte 16-åringen.

Senere avviste han at han hadde sett det på YouTube. Han presiserte at han begynte å hate IS etter at han ble pisket i Syria, men at han begynte å like dem igjen da han leste om det på internett i Norge under koronapandemien.

Ble ikke avhørt

Gutten, som snakker dårlig norsk, har ikke villet la seg avhøre av PST.

– Jeg var redd for at de skulle lure meg. Jeg var redd for at jeg skulle tilstå noe jeg ikke har gjort. Det er sånn de gjør det i Syria, sa han.

Hans forsvarer, advokat Andreas Berg Fevang, har tidligere avvist at hans klient hadde terrorplaner.

– Jeg ønsker bare å bli ferdig med denne saken og legge den bak meg, sa 16-åringen i retten.

Saken går for lukkede dører i Oslo tingrett mellom 18. og 31. mai. Pressen får følge saken, men er ilagt delvis referatforbud. Det knytter seg i hovedsak til forhold som kan identifisere tiltalte.

16-åringen ble pågrepet og siktet 4. februar.

Skal ha sverget troskap til IS

I tiltalen hevdes det blant annet at tiltalte:

* Avla troskapsed til IS og overførte 1.390 kroner til et nettsted med IS-propaganda.

* Delte tekster, lydfiler og nyheter om IS, skrev meldinger, deltok i diskusjoner og ga råd til andre deltakere i gruppene han frekventerte.

* Bisto IS i å spre propaganda, blant annet ved å laste ned og publisere flere propagandavideoer på Twitter og laget en instruksjonsvideo om hvordan andre kunne publisere IS-videoer uten at de ble fanget opp og stanset.

Bombekurs

Påtalemyndigheten mener også at han:

* Tok nettbasert kurs i produksjon av eksplosive innretninger.

* Lastet ned og gjorde seg kjent med en lang rekke dokumenter som omhandler bombeproduksjon og -detonasjon, gisseltaking og drapsmetoder og forskjellige giftstoffer og virkningen av dem.

* Gjorde en rekke antatt terrorrelaterte søk på Google og andre søketjenester på nettet, blant annet på «overfylte/trafikkerte steder i Norge», «underholdningssteder i Norge» og «nattklubber i Norge».

