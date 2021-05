Politiet ryddet Stortorvet i Fredrikstad etter ungdomsbråk

Klokka 21.30 har politiet ryddet torget for mennesker, og det står et stort antall utrykningskjøretøyer i området. I tillegg er det et politihelikopter i lufta, hører man på video fra Fredriksstad Blad.

– Flere hundre ungdommer er aggressive, skrev Øst politidistrikt på Twitter.

Det har vært en større ansamling av ungdommer på torget i flere timer, men ifølge politiet eskalerte situasjonen mandag kveld.

– Ungdommer går imot politiet og utøver vold mot politiet. Flere hundre ungdommer er aggressive, skriver de.