Røe Isaksen advarer mot koronaarroganse: – Vi vinner ikke fordi folk er takknemlige

Til tross for at Frp har gjort det dårlig på målingene en stund, så satser Røe Isaksen (H) på at den nye partilederen kan løfte partiet såpass at det er muligheter for nok en periode med borgerlig flertall.

– Sylvi er en smart dame, og hun har en plan. De er på offensiven i den forstand at de har fått byttet partileder, og nå er de klar for å kjøre på, sier Røe Isaksen til NTB.

Han peker på at sperregrensen blir ekstremt avgjørende. KrF har nå intern ro etter det opprivende retningsvalget høsten 2018, og de har gått opp på målingene i det siste etter det Røe Isaksen omtaler som et veldig radikalt abortvedtak fra SV.

– Venstre er alltid spennende fordi de tradisjonelt mobiliserer mye de siste ukene, og de marginene er ganske små. Så jeg tror at det kan bli en spennende valgkveld.

Nok nisjepartier

Men regjeringens håndtering av koronapandemien er ikke nok for å mobilisere borgerlige velgere til høsten.

– Vi vinner ikke fordi folk er takknemlige for krisehåndteringen under korona. Det er selvfølgelig et bakteppe at vi har håndtert tre store kriser i vår regjeringsperiode, men vi må ut med hva vi skal gjøre i neste periode, sier Røe Isaksen, med henvisning til pandemien, oljeprisfallet og asyltilstrømningen.

Det finnes mange partier for enkeltsaker- og standpunkter, men politikk henger sammen, så man må tenke helhet når det gjelder løsninger: Det er nok nisjepartier i norsk politikk, mener Røe Isaksen.

– Hvis du vil ha en sånn svart/hvitt-bulldoser-miljøpolitikk, som sannsynligvis ikke vil fungere heller, så har du et parti for det, sier Røe Isaksen i et dårlig forkledd stikk til Miljøpartiet De Grønne.

Arbeidsledig arbeidsminister?

Røe Isaksen stiller ikke til stortingsvalg og ser ikke for seg noen spesiell rolle i partiet videre.

– Det blir i så fall å stå på stand eller lage kaffe til de som står på stand, sier han med glimt i øyet.

Om den nåværende arbeidsministeren blir arbeidsledig til høsten, vil han ikke si noe om.

– Ikke har jeg tid og ikke synes jeg det er riktig å sitte og fikle med sånt mens jeg sitter i regjering, så alt det har jeg bare … Jeg har ikke noen samtaler om det heller, sier han. (NTB)

