Lan Marie Berg med Palestina-støtte på Facebook – skapte voldsomt engasjement

Kommentarene er på mange språk, og flere av dem er svært aggressive, skriver VG.

Innlegget ble publisert torsdag, og sent lørdag kveld hadde det fått nær 25.000 kommentarer og 11.000 likes.

– Jeg er dypt fortvilet og skremt over hvordan situasjonen i Israel har utviklet seg den siste uken, og uttalelser fra israelsk side om at «Gaza skal brenne». Med jevne mellomrom de siste årene har Israel bombet Gazastripen. Jeg skrev innlegget fordi jeg er redd for at Israel vil gå enda hardere til verks denne gangen og frykter store menneskelige lidelser, skriver Berg i en epost til NTB.

Hun sier at for hver kommentar donerer hun én krone til Norsk Folkehjelp.

– Jeg hadde uansett tenkt å donere penger, men jeg oppfattet at mange av kommentarene var en del av en slags kampanje, der innlegget ble spredd i mange Facebook-grupper. Derfor syntes jeg det var en passende symbolsk markering å omgjøre kommentarene jeg hadde fått til mer støtte til Gazas befolkning, skriver hun. (NTB)

