Kongens biler kan bli stengt ute fra Oslo sentrum

– Jeg ønsker ikke å legge meg opp i kongens og hoffets valg av bil. Men det er lov å håpe at kongefamilien viderefører sin lange tradisjon med nullutslippsbiler. På Teknisk museum står en av kongefamiliens første biler, en elbil gitt til daværende kronprins Olav som barn. Og kronprins Haakon hadde jo en tidlig versjon av Think og kjører elbil i dag, sier miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) i Oslo til NTB.

Kongeparet vakte oppsikt da de 17. mai i fjor kjørte nedover Karl Johan i sin åpne, ikoniske A1 Buick Roadmaster fra 1939.

Denne bilen, den såkalte «frigjøringsbilen», ble også brukt av kronprins Olav da han kom tilbake fra England med båt etter krigen. På rådhusplassen og på veien oppover paradegaten ble han tatt imot av jublende folkemasser i frihetsrus.

Stenges ute

Men snart blir det ikke fritt fram å kjøre slike biler på Karl Johan, hvis byrådet i Oslo gjennomfører planen sin. De utslippsfrie sonene som det jobbes med, vil utestenge nesten alle bilene til kongefamilien fra store deler av Oslo sentrum.

Miljøbyråden understreker at det vil bli unntak for utrykningskjøretøy, og dermed også bilene til livvakttjenesten og kongen i forbindelse med kortesjer, for eksempel på 17. mai.

Kronprinsparet har allerede brukt elbiler ved flere anledninger, mens bilene kongeparet så langt har brukt på offisielle oppdrag, er utslippsbiler.

Men der kan det også bli en endring.

– Ved nyanskaffelser av bilparken legges det stor vekt på å velge løsninger som er fremtidsrettet og miljøvennlige, sier assisterende kommunikasjonssjef Sven Gj. Gjeruldsen ved kongehuset til NTB.

Han understreker at hoffet allerede i dag har biler som kan kjøre i utslippsfrie soner – også i offisiell sammenheng.

Kan omkranse slottet

Det er ikke bestemt nøyaktig hvor nullutslippssonene i Oslo skal være, men forslagene som foreløpig ligger på bordet, vil ligge tett på eller omkranse Slottet.

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel opplyser til NTB at deres ambisjon er å få den første sonen på plass allerede neste år.

Først ut blir trolig området nedenfor Slottet og ned mot Kvadraturen. Basert på erfaringene herfra, kan sonen utvides til å gjelde for nesten hele området innenfor ring 2 i Oslo om 5–6 år. Dermed vil Slottet ligge midt i den utslippsfrie sonen.

Saken er til utredning, men er ennå ikke politisk vedtatt.

Kan få unntak

Miljøbyråd Lan Marie Berg i Oslo sier at de utreder ulike unntak og overgangsordninger for nullutslippssonene.

Dermed er det gode muligheter for at kongen vil få lov til å kjøre frigjøringsbilen og sine andre bensinbiler ved spesielle anledninger.

– Utrykningskjøretøy er selvsagt unntatt, og så må vi komme tilbake til hva som vil gjelde for andre spesielle kjøretøy eller biler knyttet til arrangementer, som 17. mai, nobelprisutdeling eller Pride. Alle kan være trygge på at vi også i en nullutslippssone vil ha brannbiler og ambulanser – eller en kongelig veteranbil i kortesje, sier hun.

Under utredning

Etter at denne saken først ble publisert, har byrådet tatt kontakt og bedt om å få utdype ytterligere fordi intensjonen ikke kom godt nok fram i de opprinnelige uttalelsene:

– Byrådet har selvfølgelig ingen intensjon om å stenge Kongen ute av Slottet, selvfølgelig skal Kongen kunne få kjøre gjennom byen. Alle skal være trygge på at vi også i en nullutslippssone vil ha brannbiler og ambulanser – men alt dette er nå under utredning, sier Berg.

Arbeidet med å utrede nullutspillssoner, inkludert hvilke unntaksbestemmelser som skal gjelde, pågår fortsatt. Det endelige forslaget fra byrådet skal vedtas av bystyret og godkjennes av Samferdselsdepartementet.

