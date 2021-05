Stoltenberg: – Omfordelingen av vaksiner er ikke endelig fastsatt

– Listene over kommunene det kan være snakk om å gi tidligere doser til, er ikke endelig fastsatt. Listen er basert på en gjennomgang av hvordan smittetrykket og innleggelser har fordelt seg over tid. Den er laget for noen uker siden. Så har vi tatt hensyn til tiltakstrykket i de ulike kommunene, sier Stoltenberg til NRK.

En rekke ordførere har reagert på at 24 kommuner i Oslo og Viken med høyt smittetrykk over tid vil få 60 prosent flere doser enn ellers ifølge regjeringens nye vaksinestrategi.

Stoltenberg sier også at dette ikke forandrer på planen om at alle ned til 18 år vil ha fått første dose i slutten av juli.

