Håper å arrangere testkonserter med 5000 tilskuere i juni

Regional komité for medisinsk forskningsetikk (REK) har gitt den nødvendige godkjennelsen til forskningsprosjektet, skriver NRK.

Fremover skal myndighetene avgjøre om prosjektet blir noe av. Det krever blant annet dispensasjon fra koronaforskriften og lokale smittevernregler.

– Jeg synes det er storveies at REK ekspederte saken så kjapt og er så entydige i sin positive vurdering av prosjektet, sier prosjektleder Atle Fretheim i Folkehelseinstituttet.

FHI ønsker å gjennomføre tre testkonserter med inntil 5.000 publikummere per konsert. Håpet er å gjennomføre konsertene i juni.

Det er ikke avgjort hvor og når konsertene holdes. FHI ser for seg at det blir innendørs uten munnbind og at det trolig vil foregå i Oslo. Det er heller ikke bestemt hvem som kan delta på konsertene og hvem som skal opptre.

Prosjektet er foreløpig estimert til å koste mellom 20 og 30 millioner kroner.

