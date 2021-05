Økonomiprofessor om revidert nasjonalbudsjett: Enorm oljepengebruk

I år skal det brukes over 400 milliarder kroner fra oljefondet, foreslår regjeringen i det reviderte nasjonalbudsjettet, noe som er 90 milliarder mer enn det opprinnelige budsjettet.

– Det er jo klart at det er en enorm oljepengebruk, og en eller annen gang må det jo ta slutt, sier professor Ola Honningdal Grytten i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole (NHH) til NTB.

– Man ser etter min mening en litt udisiplinert regjering, og et enda mer udisiplinert storting. Samtidig er tidene slik at man kan forsvare det i dag, men på sikt er man nødt til å stramme inn, sier Grytten, som legger til at budsjettet var omtrent som ventet.

I budsjettet får sykehusene 1,5 milliarder kroner. Mens kollektiv- og jernbaneselskapene får nærmere 2 milliarder kroner, lover regjeringen å halvere ferjeprisene innen 2025.

– Samferdselsminister Knut Arild Hareide er en slags vinner her, han har fått veldig godt gjennomslag. Men også helseminister Bent Høie peker seg ut, sier Grytten.

[ Drysser korona-milliarder over kommunene - her er lekkasjene fra revidert nasjonalbudsjett ]

Vil måtte heve renta

Ifølge regjeringen skyldes økningen i oljepengebruken i stor grad koronatiltak. Sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 sier hun er litt overrasket over at oljepengebruken er så stor.

– Det er litt høyere oljepengebruk enn forventet, og regjeringen øker til 3,7 prosent av oljefondet. Hvis du ser hva Norges Bank anslo i mars, var det 3,3 prosent av oljefondet, sier hun til NTB.

Med nullrente og en ventet økning i handelen når økonomien åpner opp igjen, kan oljepengebruken bidra til høyere priser for norske forbrukere, mener hun.

– Vi står i en situasjon med nullrente i en økonomi der veldig mange har trygge jobber, økt kjøpekraft og har økt sparingen kraftig. Når økonomien starter opp igjen, kan vi få et hopp i prisveksten, sier Holvik.

– Det ligger an til at Norges Bank vil måtte heve rentene etter sommeren, altså tidligere enn varslet i mars, sier hun.

[ Bruker mer enn handlingsregelen - frykter større ledighet enn tidligere antatt ]

– Overraskende

Også sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB reagerer på at det brukes enda mer penger enn i kriseåret 2020.

– Den høye oljepengebruken er overraskende, sier hun til E24.

– Det blir spennende å se hva dette skyldes, om det er nye satsingsområder i budsjettet før valget, et budsjett som allerede var veldig høyt når det gjelder pengebruk, eller om det er kriseordninger som gir kostnadsøkningen, sier hun.

Pengebruken ligger godt over den vedtatte handlingsregelen, som er på 3,0 prosent av fondet.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen