229 milliarder brukt på krisetiltak gjennom pandemien

I 2020 brukte regjeringen 135 milliarder kroner, mens det i år brukes 94 milliarder kroner på tiltak etter koronakrisen, ifølge nettavisa.

Til E24 sier finansminister Jan Tore Sanner (H) at noen av tiltakene har blitt justert, men at det fortsatt er for tidlig å avvikle dem.

[ Ønsker å vurdere om innvandrergrupper skal rykke fram i vaksinekøen ]

Han mener det ser lysere ut nå i norsk økonomi og peker på at norsk økonomi har hentet inn mesteparten av nedgangen fra i fjor.

– Jeg har god tro på at vi skal få fart på Norge gjennom sommeren og utover høsten, sier han.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen