Ap landets største parti på ny måling

Ap går fram 1,9 prosentpoeng til 24,4 prosentpoeng. Samtidig får Høyre 23,9 (-0,3) og Senterpartiet er nede på 14,8 prosent.

De gamle rødgrønne regjeringskameratene Ap, Senterpartiet og SV får til sammen 89 stortingsplasser og et komfortabelt flertall uten å måtte ta hensyn til Rødt og MDGs til sammen 10 mandater på målingen.

Men partileder Jonas Gahr Støre advarer mot å ta valgseieren til høsten for gitt.

– På denne målingen vil Ap, Sp og SV få et større flertall enn de fire regjeringspartiene har i dag. Men jeg har ingen illusjon om at dette ikke blir jevnt helt inn, og at de som ønsker et skifte, må stemme 13. september, sier Støre til Klassekampen.

Kun Rødt kommer så vidt over sperregrensen på denne målingen av partiene som ligger rundt 4 prosent. KrF og Venstre ligger begge på 3,9 mens MDG har 3,8 prosent.

Oppslutningen til partiene fordeler seg slik: SV 8 (-1,8), Ap 24,4 (+1,9), Sp 14,8 (-4), KrF 3,9 (+1,5), Venstre 3,9 (+2), Høyre 23,9 (-0,3), Frp 10 (-0,5), Rødt 4,2 (+0,2) og MDG 3,8 (+0,6).

Målingen er utført 4. og 5. mai og 1.000 personer er intervjuet. Feilmarginen varierer mellom 1,2 og 2,7 prosentpoeng og er størst for de største partiene.

