Vedum frykter matmangel i neste krise, Solberg mener vi kan spise fisk

Av Marius Helge Larsen

– Jeg merker at statsministeren tar ganske lett på problemstillingen. Litt på samme måte som regjeringen gjorde på smittevernstrategien før koronaen brøt ut, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Han mener beredskap handler om å planlegge for det utenkelige – og at det siste året har vist at nettopp det utenkelige kan skje.

– Mat er det mest grunnleggende av alt. Blir det uro rundt mat, så blir det uro rundt alle ting. Hvis du ser på historien, så har vi hatt matvarekriser til alle tider. Det uforutsette kan skje. Det kan være et vulkanutbrudd på Island. Det kan være en atomulykke i Ukraina, det kan være andre ting som gjør at vi får ustabilitet i verdens matvareforsyning, sier Vedum til NTB.

Senterpartiet har lenge kjempet for beredskapslagre med korn, og Vedum hadde håpet statsministeren ville se saken i nytt lys etter erfaringene fra koronaen.

Men det gjør hun ikke.

– I en krise er ikke durumhvete det viktigste å få tak i. Vi har også litt dårlig sukkerproduksjon i Norge, så vi må kanskje klare oss uten sukkertøy og smågodt i en periode i en krise, men vi har utrolig mye fisk, sa statsministeren da Vedum tok opp saken med henne i Stortingets spørretime onsdag.

Solberg er enig i at Norge burde hatt bedre beredskap for smittevernutstyr da pandemien startet, men mener at debatten ikke er overførbar til kornlagre.

Produserer mye selv

Blant annet fordi Norges egenproduksjon av mat er del av beredskapen.

– Vi har ganske mye matvareproduksjon. Vi er en av verdens største fiskematprodusenter. Vi har tilgjengelige proteiner i mangfold, som ligger i merder. Vi har masse annet i vår evne til å produsere.

Solberg viser til tall om at norsk matproduksjon bare dekker 50 prosent av den normale diettens kaloriforbruk. Men dette mener hun vil endres i en krise.

– I en krisesituasjon kommer vi nok til å måtte spise en litt annen mat enn det vi har i normalkostholdet vårt for øyeblikket, blant annet fordi vi ikke kommer til å ha sukkerproduksjon i Norge.

«Forsikringspremie»

Vedum har snakket med melprodusenter som mener Norge var svært nær ved å gå tom for mel da koronaen kom til Norge, og han tror det samme kan skje igjen med viktige matvarer hvis det kommer en ny krise.

– Problemet er at hvis det først blir litt mangel på mat, så gjør du det som er rasjonelt. Alle hamstrer enda mer. Matknapphet går sånn, POFF!, fordi alle rasjonelle mennesker vil handle mer og tenker at de vil sikre sin familie, sier Vedum til NTB.

Regjeringen har tidligere beregnet at det vil koste rundt 50 millioner kroner i året å drive beredskapslagre for korn, 200 millioner kroner i innkjøp av korn for tre måneder og 230 millioner kroner for å bygge siloer.

Senterparti-lederen mener dette er en grei sum å betale og sammenligner det med en forsikring.

– Forhåpentligvis er det helt unødvendig. Sånn som det forhåpentligvis er helt unødvendig å ha brannforsikring på huset sitt. Men jeg tenker det hadde vært lurt å betale en sånn liten «forsikringspremie». Vi kan ikke gjenta de feilene vi gjorde i fjor.

