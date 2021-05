Trygdeskandalen: Setteriksadvokaten vil påstå full frifinnelse fra 1994 i Høyesterett

Rettssaken som er plukket ut som «pilot» i komplekset rundt trygdeskandalen, vil få en rask behandling i Høyesterett. Pilotsaken som skal behandles, er fra 2017, og den er den eneste av de rene trygdebedragerisakene som har gått helt til Høyesterett.

[ Trygdeskandalen: - Det som kom fram i dag, er en ren slakt av norske myndigheter ]

– Høyesterett har tidligere uttalt at Efta-domstolens tolkning skal tillates stor vekt. Dette er prinsipper påtalemyndigheten må følge, og vi kommer derfor til å legge ned påstand om frifinnelse i denne saken, sier setteriksadvokat Henry John Mæland til Rett24.

I dommen i pilotsaken fikk en mann i midten av 60-årene 75 dagers fengsel for grovt uaktsomt, grovt bedrageri. Han hadde vært i Italia mens han fikk arbeidsavklaringspenger. Forholdet strekker seg på begge sider av 2012, som til nå har vært knekkpunktet i trygdeskandalen. Det har gjort saken godt egnet for å prøves i Høyesterett.

[ Debatt: Stigmatiserende advokatkritikk mot syke og uføre ]

Varselet om påstand om frifinnelse kommer etter at Efta-domstolen onsdag kom med en avgjørelse der de mener Norge heller ikke før 2012 kunne begrense utbetaling av arbeidsavklaringspenger til personer som reiste til et annet EØS-land. Domstolen mener at feilen Norge har gjort i trygdeskandalen, strekker seg helt tilbake til 1994.

Pilotsaken er berammet til 27. mai.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen