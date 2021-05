Listhaug vil ha et skarpere Frp

Av Bibiana Piene

På partiets landsmøte lørdag blir Listhaug kronet til Frps nye dronning etter Siv Jensen, som har sittet i 15 år.

Etter ett år med famling i opposisjon har Listhaug planen klar. Mens Jensen var opptatt av å gjøre Frp stuereint som maktparti, skal Frp-profilen nå rendyrkes, slår Listhaug fast overfor NTB.

– Vi skal bli et parti som vanlige folk kjenner igjen, sier hun.

[ Siv angrer på en ting: – Den hadde han ikke fortjent. I dag gir det meg en dårlig smak i munnen ]

– Slutt på sløsing

Det betyr blant annet fokus på kjerneoppgaver som helse, skole, eldreomsorg og veibygging – og selvsagt kutt i skatter og avgifter.

– Vi må sette tæring etter næring. Da må vi prioritere og kutte i det mange partier har som en hellig ku, nemlig bistand, innvandring og integrering og symbolske klimatiltak, proklamerer hun.

– Norge må slutte å sløse vekk milliarder av kroner. Det blir et kjempeviktig budskap i valget.

Samtidig vil hun kjempe med nebb og klør mot at inntektene fra olje- og gassvirksomheten strupes.

– Det er jo de som sikrer velferden vår, sier Listhaug.

[ Trygdeskandalen: – Det som kom fram i dag, er en ren slakt av norske myndigheter ]

Utnytte sjansene

Listhaug har lenge vært regnet som Jensens arvtaker, men fikk likevel et lite sjokk da hennes forgjenger overraskende kunngjorde sin avgang i februar.

– Ingen trodde Siv ville trekke seg før valget. Jeg tenkte «å herregud, nå må jeg snakke med Espen», sier Listhaug.

Ektemannen har lenge stått i førstelinjen for hjemmet og parets tre barn. Men Listhaug trengte ikke lang betenkningstid.

– Jeg er opptatt av å gjøre det beste ut av de sjansene jeg får, sier hun.

Den påtroppende partilederen, kjent for å kalle en spade for en spade, vil ikke bli mindre frittalende som partileder.

– Det er viktig å beholde det friske, sier hun.

– Noen mener du blir mer splittende enn samlende som partileder?

– Det vil jo alltid være ulike meninger. Sånn er det jo, sier Listhaug med en liten latter.

[ Forfatter av «Det var ikkje berre Eirik Jensen»: – Jeg gjorde meg en skremmende erfaring høsten 1991 (+) ]

Tung kamp i vente

Foran henne venter det som kan bli en tung valgkamp. I snitt har Frp fått litt under 10 prosent på målingene siden nyttår og ligger an til å gjøre sitt dårligste stortingsvalg siden 1993. Siden valget i 2017 har Frp mistet én av tre velgere.

– Jeg kommer til å jobbe som en gal for å få et best mulig resultat i september. Det blir ingen ferie i år, konstaterer Listhaug.

Hun håper tidligere vinnersaker som innvandring skal virke tiltrekkende på velgerne. I sitt nye program skjerper Frp asylpolitikken kraftig.

– Dette står vel ikke særlig høyt på agendaen i dag?

– Vi kommer til å fortsette å snakke om dette. Stemningen kan jo snu veldig raskt, mener Listhaug.

Hun tørker også støv av Frps gamle krav om strengere straffer, denne gangen dobbeltstraff for gjengkriminelle.

– Gjengkriminelle driver terror mot lokalbefolkningen og gjør hverdagen utrygg, sånn skal vi ikke ha det.

Spisser EU-motstanden

I tillegg skal motstanden mot EU flagges tydeligere. Listhaug, som fikk sin politiske oppvåkning under EU-kampen i 1994, er ihuga EU-motstander.

– Norge er blitt for flink til å følge EU i ett og alt, slår hun fast, men bedyrer at hun ikke bruker EU-saken for å tekkes Senterpartiet, som har rappet mange Frp-velgere.

Frp vil nemlig gjerne vil gå i regjering med Sp og Høyre, noe som avvises av begge de andre to partiene. Samtidig er et nytt regjeringssamarbeid med Venstre og KrF nærmest utelukket.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Ørkenvandring

Dermed ser det ut til at en fire år lang opposisjon mot et rødgrønt flertall blir starten på Listhaugs partilederkarriere. Under den forrige rødgrønne regjeringen fikk Frp nesten ikke gjennom en eneste sak.

– Frykter du en ny ørkenvandring?

– Nei, Frp kommer til å fremme våre forslag og samarbeide med andre for å få gjennom vår politikk.

– Hvem vil du samarbeide med?

– De som vil samarbeide med oss, må gi oss tydelige seire, svarer Listhaug.