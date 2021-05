Koronavaksinerte får flere lettelser – kan være flere på besøk og reise innenlands

Saken er oppdatert

– Regjeringen har besluttet at vi fra nå av ikke lenger fraråder personer som er beskyttet å dra på unødvendige reiser i Norge, sier Erna Solberg.

Samtidig trenger man ikke telle med vaksinerte i anbefalingen for hvor mange man kan være på besøk.

Regjeringen gir noen lettelser til vaksinerte og personer som har hatt covid-19-sykdom.

Regjeringen regner nå følgende personer som «beskyttet»:

* Personer som er fullvaksinert.

* Personer som har fått én dose og det har gått tre til 15 uker etter at de har fått dosen. De må ha oppholdt seg i Norge de siste ti dagene.

* Personer som har gjennomgått covid-19-sykdom de siste seks månedene.

For personer i disse gruppene gjelder nå følgende råd:

* I private hjem og i bilen kan beskyttede personer ha nær sosial kontakt (under 1 meter) med andre beskyttede personer selv om de er i risikogruppen.

* Beskyttede personer kan ha nær sosial kontakt med ubeskyttede personer som ikke er i risikogruppen.

* Beskyttede personer bør fortsatt holde god avstand (minst 1 meter) til ubeskyttede i risikogruppen som de ikke bor med.

* Beskyttede personer kan behandles som husstandsmedlemmer og trenger ikke telles som besøkende. Ubeskyttede besøkende må fortsatt holde avstand til andre ubeskyttede

* Beskyttede personer er ikke lenger frarådet å foreta unødvendige reiser i Norge. Men på reisen gjelder de generelle rådene som å holde avstand og bruke munnbind.

* Ute blant folk (i det offentlige rom, inkludert offentlig transport) er det uendrede råd og regler. Dette gjelder for eksempel råd og regler om avstand, antall, hygiene, og bruk av munnbind

* Hvis du bor i en kommune som har forskriftsfestet hvor mange som kan være på besøk i private hjem, må du holde deg til det. Disse reglene skiller ikke enda mellom beskyttede og ubeskyttede.

Testing utenfor

Regjeringen mener at både koronasertifikat og tester ved inngangen kan være aktuelt å bruke for større arrangementer utendørs i sommer.

– Det er viktig å understreke at dette er en foreløpig plan. For det første kan det oppstå problemer i arbeidet med å lage sertifikatet. For det andre er det mange spørsmål som må besvares før vi tar sertifikatet i bruk. For det tredje må vi bruke erfaringene fra de første trinnene før vi går til de neste. Det er altså mye som er usikkert, sier statsminister Erna Solberg (H).

Kulturminister Abid Raja (V) sier at regjeringen planlegger for en gradvis økning av antall personer som kan delta på utendørs arrangementer.

– Vi vil åpne mest for arrangementer der de bruker testing ved innganger og der de bruker koronasertifikat, sier han.

Regjeringen har skissert en plan der de gradvis åpner for flere deltakere.

I trinn fire av gjenåpningen kan det åpnes for inntil 10.000 deltakere på utendørsarrangementer med fast tilviste plasser der det brukes test eller koronasertifikat.

Vaksinepass

Når Norge og andre land i EU har verifiserbart koronasertifikat på plass, vil regjeringen vurdere å åpne for bruk av sertifikatet på reise til og fra EU.

Den første verifiserbare versjonen av koronasertifikatet skal etter planen være ferdig tidlig i juni, og det vil være egnet for å bruke her i landet, opplyser regjeringen.

Den siste versjonen, som etter planen kommer i slutten av juni, skal være i tråd med alle EU-krav. Den versjonen skal også kunne brukes for å kunne komme over grensene eller unngå for eksempel karantene ved innreise.

– Om vi har verifiserbart koronasertifikat på plass før EU, og også andre land har tilsvarende sertifikater vi stoler på, vil vi vurdere å åpne for slik bruk av koronasertifikat for reise til og fra EU før den felles europeiske ordningen er på plass, sa statsminister Erna Solberg (H) på en pressekonferanse onsdag.









Grønt lys for eliteseriestart i fotball

Søndag sparkes årets eliteseriesesong i fotball i gang. Siste rest av usikkerhet er fjernet etter at regjeringen ga sitt endelige klarsignal.

Den siste tiden har 9. mai vært terminfestet som oppstartsdato, men det har ligget et forbehold om at den nasjonale smittesituasjonen gjør det forsvarlig.

Onsdag ga regjeringen grønt lys for at seriefotballen på toppnivå kan rulle.

Dermed blir den nordnorske duellen mellom regjerende seriemester Bodø/Glimt og Tromsø én av fire kamper som markerer oppstarten kommende søndag klokken 18.

To timer senere møtes Vålerenga og Rosenborg i Oslo til sin første kamp.

Åpningsrunden blir av det amputerte slaget. Som følge av at enkelte klubber av smittevernhensyn hadde treningsnekt i en lengre periode i vinter, har disse fått utsatt sine to første kamper. Det gir en kjærkommen ekstra uke til forberedelser.

Dermed blir ikke Stabæk, Lillestrøm, Sarpsborg, Mjøndalen, Haugesund og Strømsgodset å se på banen i åpningshelgen.

Kampen mellom Odd og Sandefjord tilhører i tillegg runde to.

Flere oppgjør i runde to avvikles påfølgende midtuke. Også da er flere kamper utsatt. I alt blir det spilt fire kamper onsdag 12. og torsdag 13. mai.

Først i runde tre søndag 16. mai skal samtlige klubber i aksjon.

Lagene i 1. divisjon sparker i gang sesongen 15. mai, mens kvinnenes to øverste divisjoner seriestarter 22. mai.

Det var ikke bare fotballen som fikk gode nyheter fra regjeringen onsdag. Også klubbhåndball på toppnivå kan gå i gang etter et langt avbrekk.

Alt seriespill i toppidretten har ligget brakk siden 18. januar på grunn av koronapandemien. Onsdag fikk fotballen som ventet klarsignal til å rulle i gang sesongen i de to øverste divisjonene på herre- og kvinnesiden.