Erna Solberg om reisesommeren: – Anbefaler alle å ha avbestillingsforsikring

– Hver gang folk skal planlegge noe i denne vanskelige tiden, så sier jeg at uansett hva du planlegger for, ha en avbestillingsforsikring. Du vet ikke hva som kan skje. Plutselig kan det komme en mutasjon som stopper all gjenåpning. Det er en sykdom som brer seg over hele verden. Det er mye planlegging under usikkerhet.

[ Endringer i korona-tiltakene i Oslo - liten gla'melding for 17. mai ]

Det sa statsminister Erna Solberg på onsdagens pressekonferanse, da hun ble spurt om fullvaksinerte allerede nå kan begynne å planlegge utenlandsferie i juli eller august.

– Jeg anbefaler Norge som ferieland. Hvis ikke må du ha gode avbestillingsforsikringer.

Saken fortsetter under bildet.

– Det er nærliggende å tro at vi skal åpne opp for mer reising i løpet av sommeren for dem som er vaksinerte og de som har hatt covid-19 de siste seks månedene. Men vi må ha kontroll på grensen og følge med på mutasjonsspredning. Det vil nok ikke bli som i gamle dager, da man valset inn og ikke tok en test.

