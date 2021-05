Domino’s trues med tvangsmulkt om de ikke lar kunder bestille pizza i blinde

I et vedtak, som ble offentliggjort fredag, konkluderte Diskrimineringsnemnda med at kjedens app for bestilling ikke oppfyller kravene til universell utforming, og på den måten diskriminerer personer med nedsatt syn, skriver Rett24.

Bakgrunnen var at en blind kunde i fjor vår klaget inn pizzakjeden for nemnda etter at hun oppdaget at appen ikke støtter skjermleseren VoiceOver, noe som gjorde at hun ikke fikk bestilt mat.

Domino's har erkjent at appen på det aktuelle tidspunktet ikke var universelt utformet, men forsvarte seg med at personer med nedsatt syn kan bestille per telefon.

Nå har nemnda gitt kjeden pålegg om å rette manglene innen 1. juli. Hvis det ikke går an å bestille pizza i blinde innen da risikerer Domino’s tvangsmulkt.

