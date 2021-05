Arbeiderpartiet forbi Høyre på måling

Saken oppdateres

Ap-oppslutningen er på 23,1 prosent, en tilbakegang på 0,2 prosentpoeng.

Høyre får en oppslutning på 21,1 prosent på målingen, som er utført av Norstat for Aftenposten og NRK.

– Men jeg vet jo at vi skal slåss om hver velger fram mot valget. Vi skal vise fram den mest framtidsrettede politikken og ikke minst fortsette å håndtere pandemien på en god måte, sier Høyre-leder og statsminister Erna Solberg.

Målingen bekrefter at et nytt flertall er mulig, uttaler Ap-leder Jonas Gahr Støre til Aftenposten.

– Vi har ambisjoner om å vokse mer. Vi har gått fram på snittet av målingene de siste månedene, og vi vet at valget blir jevnt, sier Støre.

For de øvrige partiene er oppslutningen som følger, med endring fra april: Rødt: 4,4 (+0,6), SV 8,8 (+1,9), Sp 17,5 (+0,9), MDG 4,0 (-0,9), KrF 4,2 (+1,0), Venstre 3,1 (-0,9), Frp 11,3 (+1,1) og andre 2,4 (+0,6).

Hvis målingen var valgresultat, ville Sp, SV og Ap fått til sammen 90 mandater på Stortinget, fem flere enn det som kreves for flertall. Inkludert MDG og Rødt er tallet på mandater 105.

Meningsmålingen er gjennomført mellom 27. april og 3. mai, og 958 personer er intervjuet. Feilmarginen ligger mellom 1,2 og 3,5 prosentpoeng.

Størst tro på Støre

44 prosent av de spurte i en ny TV2-måling tror samtidig at Jonas Gahr Støre blir statsminister etter valget.

22 prosent tror Erna Solberg (H) fortsetter som statsminister, ifølge statsministermålingen Kantar har utført for TV 2.

Det er en klar framgang for Ap-lederen fra forrige måling i april. Da svarte 29 prosent at Støre kom til å overta som statsminister, mens 32 prosent trodde Solberg ville fortsette som statsminister.

– Jeg tror det budskapet om at et nytt flertall er mulig og at det blir vanlige folks tur, det siger inn, sier Støre om målingen.

7 prosent tror på Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, mens bare 2 prosent tror en annen blir statsminister etter valget 13. september.

Men det er Erna Solberg, som har vært landets statsminister de siste åtte årene, som får størst oppslutning på spørsmål om hvem man ønsker seg som statsminister etter valget.

32 prosent svarer Høyre-lederen, Støre får 22 prosent, mens 13 prosent ønsker seg Vedum.