Oppkjøp av Stordalen-forlag kan gå i vasken

Prisene vil kunne øke for både for fysiske bøker og lydbøker på strømmetjenester dersom oppkjøpet går gjennom, frykter tilsynet.

Bonnier Books ønsker å kjøpe en andel på 70 prosent av Strawberry. Fra før eier Bonnier 50 prosent av Cappelen Damm.

[ Folkvord med bok om polititopper og ukultur: – Jeg gjorde meg en skremmende erfaring høsten 1991 (+) ]

– Forsterker stillingen

Konkurransetilsynet mener at oppkjøpet vil kunne svekke konkurransen mellom forlagene i markedet. Etter bare tre år i bransjen har Strawberry blitt Norges fjerde største allmennforlag.

– Oppkjøpet vil føre til at Cappelen Damms allerede sterke stilling blir ytterligere forsterket. Strawberry Publishing er et forlag med betydelig konkurransekraft i markedet, og de har utfordret de etablerte forlagene, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese.

– Det er Konkurransetilsynets foreløpige oppfatning at oppkjøpet reduserer konkurransen i markedet til skade for forbrukerne, sier han.

[ – Da jeg var barn, var den eneste med lik hudfarge som meg, «hottentotten» i Thorbjørn Egners «Visen om vesle Hoa» (+) ]

Sterk nykomling

Oppkjøpsplanene ble varslet i november i fjor. Bonnier Books kunngjorde at de ville kjøpe 70 prosent av Strawberry, mens Petter Stordalen og tre andre gründere ville beholde 30 prosent. Konsernet skulle fortsette å operere under merkenavnet Strawberry.

Forlaget huser kjente forfattere som Jørn Lier Horst, Anne B. Ragde, Unni Lindell, Camilla Läckberg, Sophie Elise, Sally Rooney og Jojo Moyes. Omsetningen økte fra 4 millioner kroner til over 100 millioner kroner mellom 2017 og 2019.

Tiltak ikke nok

Stordalen omtalte Bonner som «en drømmepartner» da oppkjøpsplanene ble kjent i fjor høst. Direktør i Bonnier Books understreket på sin side at det var strategisk viktig for dem å styrke sin posisjon i Norge.

Partene har lagt fram avhjelpende tiltak gjennom prosessen, men Konkurransetilsynet mener det ikke er tilstrekkelig.

– Vi har vurdert de foreslåtte tiltakene, men har kommet til at de ikke vil fjerne den konkurranseskaden som oppkjøpet vil kunne medføre, sier avdelingsdirektør Nese.

Tilsynet understreker at varselet om inngrep ikke er et endelig vedtak. Selskapene har nå 15 dagers frist på å kommentere innholdet i varselet. Deretter har tilsynet 15 dager på å gjøre sine endelige vurderinger og treffe et vedtak.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen