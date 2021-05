Kristelig Folkeparti vil ha advarsel på øl-, vin- og spritflasker

– Alkohol har enormt store skadevirkninger som koster enkeltmennesker og sivilsamfunn dyrt, skriver KrFs ungdomsparti KrFU i begrunnelsen for forslaget som lørdag ble behandlet på partiets landsmøte.

Et stort flertall i partiet stilte seg bak ønsket om å merke alkohol med informasjon om skadevirkningene, på lik linje som med tobakk.

Regjeringen har allerede gått inn for å merke flaskene med advarsler om alkoholbruk under graviditet og kjøring i sin alkoholstrategi, men KrF tar altså dette et skritt lenger med mer generelle advarsler.