KrF vil gi småbarnsforeldre en ekstra ferieuke

Av Marius Helge Larsen

Partiets landsmøte gjorde fredag flere grep i sin familiepolitikk. Blant annet bestemte de å skrote dagens tredeling i foreldrepermisjonen og forbeholde 10 uker til hver av foreldrene.

– Hvis en av foreldrene ikke har mulighet til å ta ut permisjon, gis det anledning til å søke om å overføre disse ukene til den andre forelderen, heter det i forslaget som ble vedtatt på landsmøtet fredag.

I dag er ordningen slik at foreldre kan fordele 16 ukers permisjon mellom seg, mens mor og far har en kvote på 15 uker hver.

KrF vedtok fredag også å utvide hele foreldrepermisjonsperioden med 4 uker til 53 uker. De vil også erstatte engangsstønaden med at alle får rett på foreldrepermisjon, med en minsteutbetaling på rundt 200.000 kroner.

[ – Det trengs et skifte i norsk politikk, fra arbeidslinjen, til familielinjen ]

– Ikke til å slappe av

Partileder Kjell Ingolf Ropstad oppfordret sine partifeller til å stemme for de fleste av familietiltakene, men ikke forslaget om ekstra ferieuke til småbarnsforeldre.

I debatten var det mange som påpekte at den ekstra ferieuken ville bli kostbar for staten. Mens andre påpekte at det ville gi familiene kjærkommen hjelp med å få hverdagen til å gå opp.

– Det handler ikke om at vi skal gi dem en ekstra uke til å slappe av. Det handler om å gi dem et svar på deres logistikkutfordringer, på sommerferie, høstferie vinterferie og inneklemte dager her og der. Skolen har 65 feriedager. Foreldrene har kun 25 dager hver. Det er et regnestykke som ikke går opp. Særlig ikke for aleneforeldre, sa stortingsrepresentant Jorunn Gleditsch Lossius.

[ KrF vil forby kjønnsskifte før fylte 18 ]

– Familiene blir overkjørt

Partileder Kjell Ingolf Ropstad har gjort familiepolitikk til en hovedsatsing for KrF fram mot valget.

– Altfor lenge har politikken overkjørt familienes ønsker. Alle skal gjøre det samme. Ta like lang permisjon. Sende ungene i barnehagen når de er ett år. Få dem over i en skolehverdag som helst skal vare like lenge som voksnes arbeidsdag. Hensynet til arbeidslinjen trumfer alt annet, sa han i sin landsmøtetale torsdag.

Nettopp behovet for mer fleksibilitet var en gjennomgangstone i debatten om familiepolitikken på KrF-landsmøtet.

– Fantastiske fedre

En av dem som engasjerte seg var firebarnsmor Marie Ljones Brekke fra Stavanger, som argumenterte for å skrote tredelingen av foreldrepermisjonen.

– Hver familie må få lov til å sitte rundt sitt kjøkkenbord og fordele sin permisjon, ikke bli overstyrt av vedtak som skal vite best av dem som sitter på Stortinget, sa Brekke, som representerer KrF Kvinner på landsmøtet.

Hun fortalte at hun og mannen har fordelt permisjonen forskjellig hver gang med de fire barna hun har fått i løpet av de siste seks årene.

– Vi har fantastiske fedre i dette landet som har lyst å være hjemme. Ikke fordi de blir tvunget til det med en kvote som skal være stor, men fordi at foreldre i dag, fedre i dag, har lyst å investere tid i barnene sine. Den utviklingen ser jeg på nært hold.

