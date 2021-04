Endrer lensmann-tittel – heretter heter det politistasjonssjef

I tillegg erstattes begrepene «lensmannsdistrikt» og «lensmannskontor» til henholdsvis «politistasjonsdistrikt» og «politistasjon», skriver regjeringen i en pressemelding.

– Lensmannstittelen har en lang historie i det norske samfunnet. Stortingets beslutning om kjønnsnøytrale titler har imidlertid gjort det nødvendig å finne et nytt navn på denne funksjonen, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

– Politistasjon er et godt innarbeidet begrep, og jeg er sikker på at politistasjonssjef er en naturlig og forståelig tittel for publikum, sier Mæland.

