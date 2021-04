Arbeiderpartiet størst i april

Av Johan Falnes

– Dette viser at Arbeiderpartiet har i seg å være Norges største parti, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NTB.

Han har god grunn til å glede seg over beregningene som nettstedet Poll of polls nå har gjort.

Poll of polls regner hver måned ut et snitt av norske meningsmålinger, og i gjennomsnittet for april er Arbeiderpartiet største parti for første gang siden mars i fjor.

Koronapandemien førte den gang til at oppslutningen om Høyre gikk rett til værs. Men i aprilmålingene har Høyre falt tilbake til et snitt på 23,5 prosent, ned 0,6 prosentpoeng fra måneden i forveien.

Samtidig går Arbeiderpartiet fram 1,4 prosentpoeng til et snitt på 23,6 prosent.

Tror på videre vekst

Dermed er Arbeiderpartiet så vidt størst.

Støre mener forklaringen ligger i at Arbeiderpartiet over tid har fått snakke om politikken sin.

– Om at det er vanlige folks tur. Betydningen av et krafttak for arbeid. Styrke velferden. Ikke gå ned privatiseringssporet. Og en rettferdig klimapolitikk. Jeg tror det har løftet oss, sier Støre til NTB.

– Jeg tror vi fortsatt har rom for å vokse videre, sier han.

Men opposisjonslederen vet bedre enn å ta seieren på forskudd. Styrkeforholdet mellom blokkene er ikke så veldig forskjellig fra det som var situasjonen på samme tid i 2017. Og den gang endte de rødgrønne opp med å tape.

– De som vil ha et skifte ved dette valget, må stå på helt inn. Norske valg er jevne, og vi undervurderer på ingen måte dem vi skal bytte ut, sier Støre.

Rødgrønt flertall

For øvrige partier er oppslutningen i april som følger:

* Senterpartiet: 17,5 (-1,5)

* Fremskrittspartiet: 9,9 (0,2)

* SV: 8,0 (0,4)

* MDG: 4,3 (0,5)

* Rødt: 4,2 (-0,2)

* KrF: 3,4 (0,3)

* Venstre: 2,9 (-0,1)

Et valgresultat i tråd med aprilmålingene ville gitt de tre rødgrønne partiene Ap, Sp og SV flertall i Stortinget med 90 mandater.

I tillegg er MDG og Rødt begge over sperregrensa, men KrF og Venstre begge havner under.

