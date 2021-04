Senterpartiet vil reversere tvangssammenslåinger

Av Johan Falnes

– Det er akkurat som ekteskap ellers, sier Vedum til NTB.

Han bekrefter nå at Senterpartiet vil gå inn for at både fylker og kommuner som har havnet i tvangsekteskap, skal få mulighet til å løsrive seg hvis partiet kommer til makten etter valget.

Vedum trekker fram det nye storfylket Viken og gamle Søgne kommune i Agder som eksempler.

– Hvis de ønsker det, så må man respektere folkeviljen hos én av partene, sier Vedum.

Folkeavstemninger

Gjennom kommunereformen er 119 kommuner i Norge slått sammen til 47 nye kommuner. Flere sammenslåinger ble gjort ved tvang.

Samtidig er antall fylker i Norge redusert fra 19 til 11 gjennom regionreformen.

For kommunene ser Vedum for seg en prosess der Statsforvalteren legger til rette, og der det for eksempel kan holdes folkeavstemninger i den delen av kommunen som er sammenslått ved tvang.

– Hvis én av kommunene åpenbart ikke har ønsket det, og det kommer et innbyggerinitiativ der, så må vi legge til rette for at den delen av en tvangssammenslått kommune skal kunne fortsette som en egen kommune, sier Vedum til NTB.

I et intervju med Klassekampen torsdag gjorde Vedum det klart at dette også skal gjelde for fylkene. Han bekrefter det samme overfor NTB.

Ingen garanti

Vedum vil likevel ikke gi noen absolutt garanti til velgerne. Hva utfallet blir, kommer også an på utfallet av en eventuell regjeringsforhandling etter valget. Vedums håp er da å danne regjering med Arbeiderpartiet.

– Jeg kan bare garantere hva Senterpartiet gjør. Og Senterpartiet kommer til å være krystallklare på dette. Dette er en særdeles viktig sak for Senterpartiet, sier Vedum.

Han legger til at han opplever at Arbeiderpartiet har kommunisert mer forsiktig om saken.

– Men Arbeiderpartiet stiller ikke ultimatum til oss, og vi stiller ikke ultimatum til dem. Det er ikke sånn det fungerer. Det er velgerne i valg som avgjør styrkeforholdet mellom partiene.

Arbeiderpartiet vil lytte

Torsdag formiddag ble Arbeiderpartiets partileder Jonas Gahr Støre presset om de samme spørsmålene.

Han sier Arbeiderpartiet vil lytte til demokratiske vedtak lokalt.

– Hvis det kommer et demokratisk uttrykk for at man vil oppløse det, gjennom fylkestinget, så vil vi lytte til det, sier Støre til NTB.

– Vi mener generelt sett at det å gjennomføre ting med tvang, er en dårlig løsning, sier han.

Nestleder Bjørnar Skjæran presiserer at utgangspunktet er det samme for kommuner som er tvangssammenslått.

– Kommer det et initiativ – og vi må jo forholde oss til det folkevalgte organet – så er vi nødt til å sette oss ned og drøfte det på en ordentlig måte, sier han.

Uavklart om Alta

I nye Troms og Finnmark fylke har det oppstått en vanskelig diskusjon om Alta, som kan melde overgang fra Finnmark til Troms hvis fylket blir oppløst igjen.

Støre vil for sin del ikke ta stilling til om Arbeiderpartiet kan tillate en slik endring av de gamle fylkesgrensene.

– Det er hypotetisk. Jeg har ikke tenkt å ha noen mening om det, sa han under torsdagens pressekonferanse.

Vedum sier til Klassekampen at Senterpartiet mener utgangspunktet med de gamle stortingsvalgkretsene er godt.