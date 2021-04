KrF gir garanti mot abortliberalisering

Av Marius Helge Larsen og Johan Falnes

– Nå har jo statsministeren vært veldig tydelig på at abortloven ligger fast. Så jeg er helt sikker på at hvis vi sitter i en regjering, så kommer ikke det til å skje. Så vi kan gi en garanti på det, sier Ropstad til NTB.

Han gjør det tydelig at KrF ikke kan sitte i noen som helst regjering som fjerner abortnemndene og innfører selvbestemt abort etter uke 12, slik både Ap, SV og Rødt har gått inn for.

– Det tror jeg alle som kjenner KrF, skjønner veldig godt. Det er ikke en aktuell politikk, sier Ropstad.

– Og det føler du deg trygg på at Høyre også vil respektere i en eventuell ny regjeringsperiode?

– Ja, det føler jeg meg trygg på.

Advarer mot de rødgrønne

Dermed gjør Ropstad det klart at han mener en stemme på KrF og at dagens regjering får fortsette, er en stemme for å bevare dagens abortlov.

KrF startet sitt landsmøte torsdag. De går til valg på at dagens regjering med Høyre, Venstre og KrF skal fortsette.

I åpningstalen på landsmøtet advarte Ropstad mot politikken som nylig er vedtatt på venstresiden om å utvide grensen for selvbestemt abort.

– Når partier som Rødt og SV foreslår fri abort fram til uke 22, når vi vet at moderne medisin kan redde et 23 uker gammelt barn, da er KrF en tydelig motstemme, sa Ropstad i sin tale.

Vil ha utredning

I programmet KrF skal vedta i helgen, er det foreslått å erstatte dagens abortlov «med en lov som legger til grunn at fosteret har menneskeverd, som er bedre tilpasset utviklingen innen medisinsk teknologi, og som ivaretar hensynet til fosterets verdi og rett til liv». Altså en innstramming.

– Dette må komme som et resultat av en bred forståelse for og tilslutning til en ny, oppdatert og mer etisk forsvarlig lov, en grundig offentlig utredning og en ansvarlig lovprosess, heter det i programforslaget.

Dersom en framtidig regjering setter ned en slik utredning, og den skulle foreslå liberaliseringer, er Ropstad fortsatt imot. Han regner uansett det som en hypotetisk situasjon.

– Nei, den utredningen vi ser for oss, vil være med utgangspunkt i å styrke rettsvernet for ufødt liv. Og det vil jo være ut ifra et premiss om at det er et flertall som ønsker det.

Liberaliseringsvedtak

Norge har i dag selvbestemt abort til og med 12. svangerskapsuke. Etter det treffes vedtak om svangerskapsavbrudd av en nemnd, i samråd med kvinnen.

Etter at Arbeiderpartiets landsmøte for to uker siden vedtok å avvikle abortnemndene og innføre selvbestemt abort fram til uke 18, har abortdebatten boblet til overflaten igjen.

Forrige helg fulgte SV opp Aps vedtak med å vedta selvbestemt abort fram til uke 22, noe også Rødt har vedtatt tidligere.

– Det er en modernisering av abortloven som bringer oss på linje med flere andre europeiske land, og som betyr at vi lytter til de kvinnene som sier at de opplever dagens system som en belastning, sa SV-leder Lysbakken til NTB etter vedtaket.

Solberg freder ikke nemndene

Statsminister Erna Solberg (H) har i ettertid sagt til TV 2 at hun mener dagens abortlov er god, men at hun åpner for å diskutere abortnemndenes rolle.

– Er det andre måter å gjøre det på, så kanskje det kan være en diskusjon å ta fremover. Men jeg mener at dagens lov har fungert veldig godt i forhold til ikke minst tidsperspektiv og at vi faktisk redder barn tidligere og tidligere, sier Solberg.