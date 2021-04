Fra 1. juli blir det lagt til rette for lading av elbil i alle nye bygg

– Norsk elbilpolitikk er en suksess. Vi har den høyeste elbilandelen i verden, og i 2020 var mer enn annenhver nye bil en elbil. Nå vil vi gjøre det enda enklere å velge elbil ved å sørge for økt tilgang til lading, både hjemme og når man er på besøk, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

[ Over halvparten av nye personbiler er elbiler ]

Endringen trer i kraft fra 1. juli 2021.

Forskriftsendringen innebærer at alle nye bygg må være ladeklare på parkeringsplassene tilknyttet bygget, skriver regjeringen. Ladeklart betyr at det skal være føringsveier for elektrisk infrastruktur fram til der et ladepunkt kan monteres.

Nå skal man kunne installere elbillader når man selv ønsker det, uten å måtte gjøre tilpasninger i bygget eller grunnen, er beslutningen fra regjeringen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen