Frogner-drapet: Siktede samtykker til varetektsfengsling

Av NTB-Jonas Berge

– Han er ordentlig sliten og nedbrutt, sier forsvareren hans, advokat Ole Petter Drevland, til VG.

Onsdag morgen ble en kvinne i 50-årene skutt og drept på Frogner i Oslo. En mann i slutten av 30-årene ble pågrepet kort tid etter i en bil på E18 og er siktet for drapet.

Ifølge vitner ble kvinnen skutt i en bil og hentet ut derfra av politiet, som forsøkte gjenoppliving.

Politiet mener at drapet ikke fremstår tilfeldig. Drapsofferet og den siktede mannen har vært involvert i en byggekonflikt som strekker seg tilbake til 2016.

[ Frogner-drapet: Byggekonflikt mellom drapsofferet og siktede ]

Skal ha stoppet politiet

Advokat Per Conradi Andersen sier til TV 2 at mannen meldte seg selv til politiet. Andersen representerte mannen da konflikten kom opp for tingretten før jul.

– Han bor i Bærum og sier at han ville kjøre til Sandvika politistasjon og melde seg der. På veien dit kjørte han forbi en tilfeldig politibil som han fikk vinket til siden, sier Andersen til VG.

Siktede skal etter planen avhøres så fort som mulig. Det blir tidligst torsdag. Mannens bolig i Bærum ble ransaket onsdag kveld.

Millionbeløp

I tingretten ble drapssiktede og hans firma dømt til å betale kvinnen 11,8 millioner kroner i erstatning for uaktsom rådgivning og prosjektledelse i forbindelse med en avtale som gjelder to byggeprosjekter.

– Det er helt sentralt å se på konflikten, sier Grete Lien Metlid i Oslo-politiet til Dagbladet.

Ifølge rettspapirene ble prosjektene bygget i strid med rammetillatelsen, og retten konkluderte med at han hadde opptrådt grovt uaktsomt.

Ankesaken var berammet til februar 2022.

[ Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen ]