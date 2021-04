Dagpengemottakere får feriepenger fra første dag for 2021

Ordningen gjelder for 2021, og prosentsatsen for feriepenger blir 10,2 prosent, skriver FriFagbevegelse.

Frp sto bak forslaget og fikk flertall da regjeringspartiene forlot sitt eget forslag om å bruke 1,7 milliarder kroner.

Ap foreslo på sin side å bruke 2,45 milliarder kroner. Forslaget ble støttet av SV og Senterpartiet, men forslaget falt.

Stortinget vedtok enstemmig at det skal beregnes feriepenger for dagpenger mottatt i hele 2020 og 2021, samt at det ikke blir et makstak på feriepenger. (NTB)

