Alt Ronny vil er å være en tjukk og lykkelig fyr

Hvem: Ronny Brede Aase (34).

Hva: Radiovert og programleder i NRK.

Hvorfor: Leder NRKs nye helseprogram «Eit feitt liv».

Hei, Ronny! Du har ikke et stort ønske om å se bra ut, sier du i serien, men et ønske om å fungere, og om å leve lenge. Og du elsker jo det gode liv! Er du en like stor livsnyter nå, som du var før innspillingen?

– Absolutt! Men jeg har ryddet litt opp i noe av kosen, så jeg er ikke så usunn når jeg ikke har behov for å nyte. Jeg har kunnet gå timevis uten å spise, for så å bli sulten og stappe i meg noe usunt som jeg egentlig ikke er fysen på. Nå har jeg kuttet ned på å spise usunt når jeg ikke er fysen på å spise usunt, men ellers lever jeg fortsatt det gode liv! Målet er at hver dag skal være en dag for digg mat, men digg mat kan jo også være sunn mat.

Du får jo servert et par kjipe beskjeder gjennom episodene, som at du må kutte ned på øl- og burgerinntaket, men også at du har et alvorlig fedmeproblem. Så du den komme?

– Jeg var ganske forberedt på å få dårlige nyheter hos lege Kaveh Rashidi, for jeg vet jo at jeg ikke er normalvektig, men at det var alvorlig, det visste jeg ikke, og alvorlig vil jeg ut av. Jeg vil ikke være i en risikogruppe, for selv om det er litt beleilig nå som jeg får koronavaksinen, er det ellers ingen fordeler med det. Utover det har jeg en drøm om å bare være en tjukk og lykkelig fyr.

[ Selma Moren: Lurer du på om du blir diskriminert? Hør på gutta med peiling. ]

I serien oppsøker du mange forskjellige eksperter, leger og forskere, som alle gir ulike tips for vekttap. Du sier du føler du gjør alt feil. Er all informasjonen forvirrende og demotiverende?

– Jeg har lært ekstremt mye nytt, men også fått innsikt i at det finnes utrolig mange veier til et sunt liv. Mange mener hardt at deres løsning er den beste, men jeg føler det viktigste og helt overordna er at måten vi har pratet om fedme på i offentligheten har vært altfor snever gjennom for mange år. Fedme er komplisert og komplekst, og det bør behandles som en kronisk sykdom og ikke en svakhet eller noe man skal skamme seg over.

Ja, er det mye fordommer?

– Ja, fader as. Mennesker som er større enn gjennomsnittet får gjennomgå så innmari for det, og mange blir behandlet på en helt uspiselig måte. Det er også viktig å huske på at som alt annet i livet er også fedme individuelt, og i så måte blir også veien til et sunnere liv ekstremt individuelt.

Saken fortsetter under videoen

Har du selv blitt behandlet dårlig på grunn av vekten din?

– Jeg har blitt så vant til å ta imot kommentarer om min egen fedme, at det nesten må være andre til stede sammen med meg for at jeg skal legge merke til det. Kommentarene kommer oftest fra fremmede folk, som passerer meg på gata eller møter meg i det offentlige rom. Som overvektig må man nesten forvente at man møter folk som ber deg om å ta deg sammen. Jeg nekter å tro at det finnes noen med fedme som ikke har fått sårende kommentarer, men personlig synes jeg ikke at jeg har blitt overdrevet fatshamet.

Er det noen fordeler ved å være tjukk, da?

– Absolutt! Er du litt overvektig så lever du lenge, lærte jeg i serien. Du blir heller ikke like fort kald når du bader, fordi du har litt å gå på. Hvis du som overvektig opplever en annen sykdom, så har du litt mer å gå på, fordi kroppen har et bedre lager, og det skal du ikke kimse av. Også er det ikke så lett å velte meg på gata, liksom, for jeg står jo stødig.

[ – Dette er ikke til pasientens beste, det er til pasientenes verste (+) ]

Av alt du har lært ved å jobbe med serien, hva har festet seg mest?

– Jeg synes praten med ernæringsfysiologen var deilig. Han var ikke så streng, og ga meg en fin forståelse for hvordan jeg kan bli mer bevisst uten å bli gal, for det er usunt å bli gal, tror jeg. Jeg pratet også med en som forsker på stigmaet, skammen og fordommene rundt overvekt, og den praten festet seg hos meg. Feite folk blir behandlet rævva så mange plasser i samfunnet. Mange ber feite folk om å skjerpe seg, men slike kommentarer fører bare til mer fedme og elendig selvbilde, så det har ingen effekt. På et personlig plan er det viktigste jeg har lært at jeg må gi kroppen min en vårrengjøring. At jeg ikke skal drive med slanking, men heller vri livsstilen min til å være mer bærekraftig, ved å gjøre små grep på lang sikt.

Du får være med og se hvordan restauranten Kverneriet lager burgeren sin. Jeg tror jeg aldri har sett noen så gira over matlaging før, jeg. Hvorfor er burger det beste du vet?

– Åhhh. Det er fordi det er så utrolig enkel og deilig mat. En burger har tydelige rammer – kjøtt, ost og brød – men så kan man gjøre hva man vil med den utover det. Jeg elsker at rammene er det samme, men at man kan oppleve en eksplosjon av smak innenfor de rammene. Også er det noe med å ha en burger i hånden, og en øl i den andre. Det er lykke i både mat- og drikkeform.

Enig! Men apropos øl. Aldri mer vanlig øl, sier du i episode tre. Du skal konvertere til tørr hvitvin og lavkarbo-øl. Hvordan ligger du an der?

– Uten å spoile for mye så kan jeg si at det går helt greit. Det finnes et par veldig gode lavkarbo-øl. Og jeg har funnet en deilig rosévin! Med bobler! Den gleder jeg meg til å gå inn i varme sommerdager med.

Men du har jo blitt pappa nå! Hvordan er det å kombinere småbarnslivet med små grep i livsstilen, i tillegg til jobb?

– Det er vanskelig og strevsomt og jeg er mye trøtt, men koronaen setter helt klart mer stopper for det gode liv enn det barn gjør. Å ha barn i seg selv viser seg å være et ekstremt godt liv det også. Kona mi Tuva og jeg snakket om det her om dagen. Tenk at vi får oppleve det å ha et barn som vokser opp og sakte, men sikkert blir et menneske. Det er rart, og veldig stas.

Vi tar noen kjappe faste spørsmål også! Hva gjør du når du skeier ut?

– I den ultimate utskeielse ser jeg for meg en digg brunsj på restaurant, med en liten birra i hånden, som går over i en deilig dagsfylla. Det eneste jeg har til felles med «Paradise Hotel»-deltakere er at jeg elsker dagsfylla.

[ «Se der ja, ballene hans henger litt nedover!» ]

Hva angrer du på?

– Jeg angrer på at kompisen min Niklas Baarli og jeg bestilte en altfor topp speedboat da vi var på tur i Filippinene, fordi Niklas knakk ryggen. Vi skulle jo gått for en traust lokalbåt, men ble litt ivrige i båtbestillingen. Også angrer jeg på at jeg ikke var kjapt ute og kjøpte billetter til konserten som Cezinando hadde rett før Norge stengte ned i fjor mars. Der skulle jeg vært.

Hvem ville du helst stått fast i en heis med?

– Jeg synes generelt det er ukomfortabelt å prate i en heis, så aller helst ville jeg stått fast alene med en god podkast. Men etter en lang pandemi kunne jeg tenkt meg å stå fast med hele gjengen min fra Førde. Hadde det vært oss og en kasse pils, kunne vi stått fast i heisen i timevis.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen!