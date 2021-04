Kripos bistår etter funn av levninger i Lier

Kommunikasjonsrådgiver Jonas Fabritius Christoffersen sier til VG at det er den nasjonale ID-gruppen som bistår med identifiseringen av beinrestene.

– Gruppen er sammensatt av en rekke forskjellige profesjoner, som rettspatologer, rettsodontologer, fingeravtrykkseksperter, krimteknikere, med videre, sier Christoffersen.

Det var fredag ettermiddag at politiet sperret av området i et skogholt på Tranby i Lier etter at en turgåer oppdaget beinrestene. Lørdag bekreftet politiet at beinrestene høyst sannsynlig tilhører et voksent menneske, og at de bærer preg av å ha ligget lenge.

– Det kan ikke utelukkes at det dreier seg om et arkeologisk funn, at de har ligget lenge. Beinrestene vil bli sendt inn til nærmere undersøkelser med tanke på å se om det er mulig å finne DNA eller datere disse beinrestene, det får vi tidligst svar på til uken, sa jourhavende politiadvokat Magnus Rindal Fredriksen i Sørøst politidistrikt til NTB lørdag.