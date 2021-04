Venstre vil ha forsøk med borgerlønn

Borgerlønn betyr at man får utbetalt penger av myndighetene uten at myndighetene stiller noen krav tilbake. Vanligvis er poenget at alle skal ha en inntekt som er stor nok til å leve av.

På sitt digitale landsmøte har partiet også vedtatt at de vil se på ulike løsninger for borgerlønn, eller en form for minstelønn.

Venstre var for borgerlønn i stortingsprogrammet i 2009 til 2013. Byrådet i Bergen, der Venstre styrer sammen med Arbeiderpartiet, KrF og MDG, vedtok i sin byrådserklæring høsten 2019 at de ønsker å prøve ut en slik ordning i byen. (NTB)

[ «Hvordan få slutt på fattigdom? Gi alle penger» ]

Sykelønn

Flere Venstre-lag ville at partiet skulle gå bort fra politikken om å innføre egenandel i sykelønnsordningen. De fikk ikke landsmøtet med seg.

«Norge har verdens mest generøse sykelønnsordning og verdens høyeste sykefravær. Derfor vil vi se på muligheter for en moderat egenandel i sykelønnsordningen,» heter det nå i Venstres stortingsprogram.

Det er ikke i seg selv en forandring av Venstres politikk. Også i forrige periode ønsket partiet å kutte i sykelønnsordningen. Trøndelag Venstre, Vestland Venstre og Alta Venstre kom imidlertid alle med forslag om å kutte avsnittet.

– Svært umusikalsk i korona-tid, og svært uheldig i valgår, skrev Trøndelag Venstre i sin begrunnelse.

Landsmøtet vedtok også at man bør vurdere å redusere arbeidsgiverperioden, mot at arbeidsgiver betaler en liten andel etter at den er over. Målet er å få langtidssyke tilbake i arbeid.

Venstres landsmøte vedtok også å avvikle det statlige bidraget til AFP. Heller ikke dette er ny politikk, men det var forslag om å fjerne det fra programmet. (NTB)