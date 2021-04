Venstre-nei til å selge cannabis på apotek

– Vi vil vurdere streng og kontrollert omsetning av cannabis, for eksempel gjennom apotek, heter det i formuleringen som ble strøket fra forslaget til partiprogram.

Det var stor strid om temaet i partiet. En formulering om kunnskapsgrunnlaget til forslaget ble også foreslått strøket, men denne ville flertallet i partiet beholde.

Følgende setning ble derfor stående i programmet:

– Når det gjelder cannabis mener vi at det foreligger nok internasjonal kunnskap og erfaringer fra andre land til at fordelene for samfunnet ved en regulert omsetning synes å oppveie ulempene. (NTB)

