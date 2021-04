SV freder havvindsatsingen

Det uten sammenligning vanskeligste spørsmålet å nå enighet om.

Det er oppsummeringen fra nestleder Torgeir Knag Fylkesnes etter at SVs landsmøte søndag bestemte hva partiets politiske linje skal være i de vanskelige diskusjonene om vindkraft på land, havvind og elektrifisering av sokkelen.

Fylkesnes ledet selv redaksjonskomiteen på landsmøtet, med ansvar for å forsøke å formulere kompromisser.

Vindkraftsaken holdt ham oppe til klokka 4 natt til søndag. Så fikk han to timer søvn før han måtte opp igjen.

– Men jeg føler vi har unnagjort mange beslutninger nå som har hengt og hengt i dette partiet, sier Fylkesnes til NTB.

– Og det har vært enigheter som smerter litt for alle.

Nei til storskala

I landsmøtevedtaket heter det at SV sier nei til «videre utbygging av storskala vindkraft på land og som bunnfaste anlegg nær kysten».

Men landsmøtet åpner for småskala vindkraft på industrialiserte områder, forutsatt at det er helsemessig og sikkerhetsmessig forsvarlig, og at det er lokalt ønske om det. Slike utbygginger skal vurderes fra sak til sak.

I tillegg går landsmøtet inn for å utrede om noen områder kan egne seg for havvind. Her er forutsetningen at de ikke ligger nær kysten, og at utbygging ikke må undergrave viktige natur- og næringsverdier.

– Det er en åpning for mer havvind. Det er tydelig, sier Fylkesnes.

Han sier målet er å bruke havvind som en brekkstang for å få i gang satsingene på ny, grønn industri.

– Nødvendig

Partileder Audun Lysbakken mener vindkraftdebatten på landsmøtet har vært helt nødvendig.

– Det tar tid å finne balansen og finne noe som er samlende. Men det er gjort en stor innsats på dette landsmøtet for å klare det, og det er jeg fornøyd med, sier Lysbakken til NTB:

Ifølge ham er håpet 12 terawattimer havvind innen 2030.

Stortingsrepresentant Arne Nævra har vært en markert vindkraftmotstander i SV. Han skriver i en epost at han er glad for at SV med søndagens vedtak er blitt «et parti med klar negativ holdning til vindkraft på land og nær kysten».

– Om SVs vedtak på landsmøtet hadde vært førende, så hadde knapt et eneste ett av de utbygde vindkraftverkene som står i norsk natur i dag, vært utbygd.

Innfører 1,5-graderstest

En tilgrensende diskusjon har vært spørsmålet om elektrifisering på sokkelen.

Der presiseres det nå at utslippene fra norsk sokkel ikke bare skal reduseres ved hjelp av elektrifisering og CO2-avgift, men også «gjennom redusert produksjon».

I tillegg sier SV nei til nye lisenser for leting etter og utvinning av olje og gass, og det innføres en 1,5-graderstest for forlengelse av eksisterende utvinningstillatelser.

– Vi kan ikke grønnvaske oljenæringa langt inn i framtida. Vi kan kun produsere olje innenfor et 1,5-gradersperspektiv, sier Fylkesnes.

Han understreker likevel at dette er noe annet enn å sette en sluttdato.

– Vi trenger ikke slutte i morgen. Vi trenger ikke slutte i 2030. Det er et lengre perspektiv. Det gir oss verdifull tid til å omstille.

