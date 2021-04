Forskere tror på fremtidige sesongvaksiner mot covid-19

– Spesielt vil en vaksine som beskytter mot sesongkorona kunne være viktig for risikogrupper, sier forsker Gunnveig Grødeland ved avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin på Universitetet i Oslo til ABC Nyheter.

Immunolog og professor Anne Spurkeland ved samme universitet understreker at det kommer nye varianter av influensavirus hvert år.

– Det er mulig at man også for koronaviruset vil trenge å bli vaksinert på nytt, men jeg har liten tro på at hele befolkningen må vaksineres én gang i året mot covid-19, sier Spurkland.

Hun sier at man ennå ikke vet hva som skjer med koronaviruset når hele befolkningen er vaksinert og dermed immune. Men det å lage nye vaksiner mot fremtidige virusvarianter er ikke noe problem, påpeker hun.

– Man kan nærmest med et tastetrykk endre vaksinen. Samtidig må vaksinene testes, slik at de virker som de skal. Men lange runder med testing skal ikke være nødvendig med så små forandringer. Man kan også tenke seg at nye vaksiner vil beskytte mot flere mutasjoner på en gang, sier hun.

