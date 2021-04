Raja ber Raymond åpne kulturlivet i Oslo

– Oslos befolkning trenger å være på teater, kino og være på operaen. Det trenger også kulturlivet, sier Abid Raja (V) til avisen.

Han viser til at nasjonale regler tillater at man kan samles hundre stykker hvis man sitter ved faste plasser.

– Med unntak av de få ukene rundt påsken, har vi nasjonalt klart å holde kulturlivet delvis åpent, sier Raja og legger til:

– Hadde Oslo fulgt dette, kunne for eksempel Operaen vært åpen. Men Oslo har sine egne regler. De reglene er det Raymond Johansen som har bestemt, og den døra har vært stengt siden starten av november, sier Raja.

Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (Ap) ber Raja feie for egen dør.

– Raja har selv oppfordret kulturlivet til aktivitet, men ikke vært i stand til å skaffe til veie økonomisk støtte til alle som faktisk fulgte oppfordringen hans, sier Johansen.

Til NTB sier han også at han synes Raja sender merkelige signaler.

– Det er andre signaler enn de vi får i vår dialog med nasjonale helsemyndigheter. Selvsagt er vi opptatt av kultur og næringsliv i Oslo og ønsker å gjennåpne. Men når vi åpner, ønsker vi å åpne for godt og ikke risikere en ny nedstenging fordi vi åpner for tidlig. Det er overraskende at Raja ikke tar situasjonen i hovedstaden på alvor, sier Johansen.

