Oslo: 30 anmeldt for brudd på smittevernregler

Smittevernbruddene ble avdekket på tre fester ulike steder i byen etter klager på støy fra naboer. De tre festene, i Thomas Heftyes gate, Dælenenggata og Lovisenberggata, ble alle avsluttet av politiet.

– Vi har hatt 26 loggførte oppdrag om forstyrrelse av natteroen, og har hatt patruljer på nesten alle stedene. Tre av oppdragene endte med anmeldelse, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til NTB lørdag morgen.

Han forteller at antallet slike oppdrag er på det jevne, men at nå under koronanedstengningen har politiet anledning til å rykke ut, noe de stort sett ikke har kapasitet til når nattelivet i Oslo er åpent.

I Oslo er det for tiden ikke lov å ha mer enn to gjester i private hjem, og alle serveringssteder er stengt. (NTB)