Melby sier nei til Barneombudets ønske om å avlyse muntlig eksamen

Beskjeden kommer to dager etter at Barneombudet i et brev til Kunnskapsdepartementet oppfordret til å avlyse nettopp muntlig eksamen. Også mange elever i Oslo har kjempet hardt for å få avlyst muntlig eksamen.

Skriftlig eksamen er avlyst, men det er fordi de er nasjonalt gitt. Det er en lite egnet vurderingsform da skoleelevene har hatt svært ulike skoleår, sier Melby til Avisa Oslo. Dette gjelder særlig elever i osloskolen.

– Men muntlig eksamen, den er lokalgitt. Det betyr at det ofte lages oppgaver av de enkelte lærerne ved en skole, og kan de ta hensyn til temaer som ikke har blitt gjennomgått, sier Melby til avisa.

I brevet til Kunnskapsdepartementet sto det innledningsvis at «Barneombudet er bekymret for konsekvensene av denne beslutningen for elevene og mener at det i 2021 ikke vil være mulig med en rettferdig eksamensordning.»

De skrev også at de er i tvil om gjennomføring av eksamen er til elevenes beste.

Brevet er også sendt til Stortinget, og fagsjef Camilla Kayed i Barneombudet har tidligere sagt til VG at hun håper Stortinget vil engasjere seg i saken.