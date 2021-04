Et område i Lier ble sperret av etter funnet av beinrestene fredag. Etter undersøkelser viser det seg at beinrestene trolig er fra et menneske.

– Politiet har fått bekreftet at beinrestene stammer høyst sannsynlig fra et menneske. De bærer preget av å være gamle. Kriminalteknikere fortsetter undersøkelser på stedet, skriver politiet på Twitter.

Beinrestene ble oppdaget av en turgåer.