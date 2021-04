21 nye smittetilfeller registrert i Drammen

Kommunen opplyser at smitteveien foreløpig er ukjent for de seks øvrige smittetilfellene, og at det jobbes med smittesporing rundt disse.

Det er påvist smitte ved Tryggheim barnehage, og der settes nå både barn og ansatte i karantene. Det er også påvist smitte ved tre skoler i kommunen i løpet av det siste døgnet.

– Etter fire dager med lavere smittetall har vi nå tre dager på rad med relativt høye tall. Det er en utvikling vi følger nøye med på og som gir grunn til bekymring dersom den fortsetter. Vi har fortsatt et stort behov for å redusere smittetrykket i Drammen kommune, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

De tre siste dagene er det registrert 60 nye smittetilfeller. (NTB)

