Drapssiktet mann erkjenner ikke straffskyld etter at kvinne ble funnet død i Kvinnherad

Av Anders R. Christensen

– Mannen ble pågrepet i nærområdet ved åstedet. Det var totalinformasjonen vi fikk da vi kom til stedet, samt egne observasjoner og informasjon, som gjorde at vi valgte å pågripe ham, sier lensmann Sigurd Børve i Kvinnherad til NTB.

Mannen er siktet for forsettlig drap. Han erkjenner ikke straffskyld, opplyser forsvareren, advokat Jørgen Riple, til Bergens Tidende.

Politiet ble varslet av AMK om dødsfallet på Varaldsøy klokken 20.40 torsdag kveld. Politiet kom til stedet klokken 21.50 og fikk raskt kontroll på siktede.

Avdøde og siktede betegnes som bekjente og er ikke i slekt eller i nær relasjon til hverandre. Begge er bosatt på Varaldsøy.

Erklært død på stedet

Politiet har sperret av området hvor kvinnen ble funnet, og kriminalteknikere fra Bergen startet fredag sine undersøkelser.

Lokalt brannvesen og en lokal lege var på stedet, i tillegg til luftambulansen. Kvinnen ble forsøkt gjenopplivet, men ble til slutt erklært død på stedet. Politiet vil ikke si noe om hvilke skader hun var påført.

– Hun ble oppfattet som livløs da politiet fikk melding om hendelsen, sier Børve.

Ifølge VG skal kvinnen ha blitt funnet med hodeskader på en av veiene på øya. Mannen som nå er siktet, skal ha oppholdt seg i umiddelbar nærhet. Kvinnen skal i forkant ha varslet andre at hun var i en krangel.

Lensmann Børve vil ikke kommentere VGs opplysninger. Han kan ikke kommentere om hvorvidt kvinnen var i live da meldingen kom til AMK-sentralen eller om det har vært vitner til selve handlingen.

– Vi er i gang med å avhøre vitner og skal avhøre flere utover dagen. Derfor kan vi ikke gi informasjon til mediene som kan bidra til å påvirke vitnene, sier lensmannen.

Sittet i avhør

Siktede ble natt til fredag fraktet til politihuset i Bergen og ble fredag ettermiddag avhørt.

Børve sa til NTB før avhøret startet at han ikke vil ikke kommentere om mannen har sagt noe som knytter ham til hendelsen.

– Han er samarbeidsvillig og svarer på spørsmål fra politiet, sier forsvareren til BT.

Han vil ikke kommentere hvilken relasjon siktede har til den avdøde kvinnen.

Den siktede vil bli fremstilt for varetektsfengsling i Bergen tingrett lørdag klokken 10. Politiet har foreløpig ikke tatt stilling vil om de vil be om lukkede dører.

Kvinnens etterlatte har fått oppnevnt Bjarte Aarli som bistandsadvokat.

Brannvesenet først på stedet

Varaldsøy ligger i Hardangerfjorden og er en del av Kvinnherad kommune i Sunnhordland, drøyt to timers kjøretur sørøstover fra Bergen. Øya hadde 204 innbyggere i 2019, ifølge Store norske leksikon.

Ordfører Hans Inge Myrvold (Sp) sier til NTB at han ble varslet om hendelsen torsdag kveld. Like før midnatt torsdag reiste han til Varaldsøy sammen med kommunens kriseteam.

– Jeg var på Varaldsøy store deler av natten og fulgte arbeidet der ute tett. Det har vært et hektisk siste døgn, sier Myrvold.

Han sier at kommunens brannvesen ble engasjert tidlig gjennom AMK-sentralen på et såkalt first responder-oppdrag.

– De var først på stedet av nødetatene og har gjort en formidabel jobb. Min jobb har gått ut på å legge til rette for å få tak i forsterkninger, sier Myrvold.

Lite lokalsamfunn

Kommunen har åpnet et møtested på ungdomshuset på Varaldsøy slik at folk som har behov for å snakke, kan komme.

Han beskriver Varaldsøy som et lite lokalsamfunn der alle kjenner alle, både på godt og vondt.

– Det er en alvorlig hendelse i et lite lokalsamfunn som setter preg på en ellers rolig hverdag, sier Myrvold.