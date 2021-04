AstraZeneca-vaksinerte får tilbud om Pfizer- eller Moderna-vaksine som dose to

– Det er behov for en avklaring om dose to før Vorland-utvalget skal levere sin rapport. Derfor vil de som har fått én dose av AstraZeneca-vaksinen, få tilbud om at andre dose blir Pfizer-Biontech eller Moderna, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i en pressemelding.

Norge stanset bruken av AstraZeneca-vaksinen 11. mars etter meldinger om tilfeller av blodpropp hos personer som har fått vaksinen.

Vorland-utvalget skal innen 10. mai vurdere risikoen ved å ta i bruk AstraZeneca- og Janssen- vaksinene. Vaksinene er satt på pause fram til da.

Rundt 135.000 personer har blitt vaksinert med AstraZeneca i Norge. 90 prosent av de vaksinerte er helsepersonell. De første vaksinasjonene skjedde i uke seks, mens de fleste fikk den fra uke åtte til ti.

Det er anbefalt tolv uker mellom første og andre dose for AstraZeneca-, Pfizer- og Moderna-vaksinene.

