Tiltakene lettes i de fleste Viken-kommuner

– Smittetallene i Viken viser en nedadgående trend. Det viser at de strenge tiltakene fungerer. Derfor kan vi senke tiltaksnivået i flere av kommunene, sier helseminister Bent Høie (H) i en pressemelding.

– Likevel er smittetallet fortsatt høyt i kommuner som grenser opp mot Oslo øst, og der er situasjonen ikke fullstendig under kontroll. Disse kommunene må derfor fortsette med tiltaksnivå A, sier han.

Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen og Ullensaker er de fire kommunene som beholder det strengeste nivået, opplyser regjeringen i en pressemelding.

[ Ingen nasjonale lettelser før 17. mai ]

Får åpne kjøpesentre

Tiltaksnivået nedjusteres fra A til B eller beholdes på B for følgende kommuner:

Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Nordre Follo, Vestby, Ås, Fredrikstad, Halden, Moss, Råde, Sarpsborg, Asker, Bærum, Drammen, Lier, Eidsvoll og Nannestad.

Disse kommunene får ha åpne butikker, kjøpesentre og varehus. I tillegg får serveringssteder holde åpent, men det er fremdeles skjenkeforbud.

I tillegg kan man gjenoppta idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år innendørs. Det blir også igjen lov med organisert aktivitet utendørs for personer over 20 år. Også svømmehallene får lov til å åpne igjen for skolesvømming.

[ Her står de mellom 30 og 34 år sist i vaksinekøen – vurderes også i Norge ]

Får tilbake kontrollen

De øvrige Viken-kommunene tas ut av regjeringens tiltaksordning. De får igjen bestemme sine egne lokale tiltak og ellers følge de nasjonale reglene. Blant disse er Kongsberg, Nittedal, Nesodden og Nes. Regjeringen oppfordrer imidlertid kommunene til å vurdere strengere lokale tiltak enn de nasjonale.

NHO mener at det er etterlengtet og nødvendig med gjenåpning av handel i disse kommunene.

– Handelen er på bristepunktet. Regjeringens gjenåpning av 17 av kommunene i Viken er derfor gledelig, etterlengtet og svært nødvendig, sier direktør Linda Vist for handel i NHO Service og Handel i en pressemelding.

Endringene trer i kraft ved midnatt natt til mandag 26. april og varer til og med søndag 9. mai. I neste uke vil kommunene bli innkalt til et nytt møte om situasjonen.

[ Flere Viken-kommuner ber om lettelser i de regionale tiltakene ]

Her er tiltaksnivåene som blir gjeldende framover:

I disse kommunene videreføres tiltaksnivå A:

Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen og Ullensaker.

I disse kommunene blir tiltaksnivået nedjustert fra A til B, eller videreført på B:

Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Nordre Follo, Vestby, Ås, Fredrikstad, Halden, Moss, Råde, Sarpsborg, Asker, Bærum, Drammen, Lier, Eidsvoll og Nannestad.

I disse kommunene avsluttes de regionale tiltakene:

Aurskog-Høland, Gjerdrum, Hole, Hurdal, Hvaler, Jevnaker, Kongsberg, Lunner, Marker, Modum, Nes, Nesodden, Nittedal, Rakkestad, Ringerike, Skiptvet, Våler og Øvre Eiker.