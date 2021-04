Nye regler om fartsgrenser på sjøen

Den nye forskriften om fartsgrenser på sjøen trer i kraft 15. mai, opplyser Samferdselsdepartementet.

– Det er viktig å minne om at det også på sjøen er fartsgrenser som må overholdes, slik at det er trygt for alle å ferdes på sjøen. Jeg vil oppfordre alle til å laste ned Båtfart, som er en app utviklet av Kystverket, og som er et godt hjelpemiddel for å holde oversikt over hvilke fartsgrenser som gjelder hvor, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

I den nye forskriften er det også et krav om at førere av alle typer fartøy skal være aktsomme og avpasse farten etter forholdene.

Det er nå også forbudt å ankre opp eller ferdes med motor- og seildrevne fartøy på offentlige badeplasser.