Nettsted: Motorer på amerikansk bombefly på Ørland ødelagt av nettbrett

I februar i år var fire amerikanske bombefly av typen B-1B Lancer utplassert på Ørland hovedflystasjon i Trøndelag.

Nå skriver nettstedet The War Zone at de har kilder på at ett av flyene fikk store skader i motoren. Årsaken skal ha vært at det kom et nettbrett inn i motoren, som gjorde at begge motorene på den ene siden av flyet måtte byttes ut.

[ Regjeringen vil la USA sette opp infrastruktur på norske militærbaser ]

Det var Teknisk Ukeblad som først omtalte saken i Norge.

Det amerikanske luftforsvaret bekrefter overfor The War Zone at motoren på ett av flyene ble skadd i Norge, men har ikke villet kommentere detaljene og sier at saken fremdeles er under etterforskning.

Det amerikanske luftforsvaret sier til at sjefen for vedlikeholdsskvadronen også ble omplassert på grunn av manglende tillit til vedkommendes lederevner.