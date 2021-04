Flere Viken-kommuner ber om lettelser i de regionale tiltakene

Mange av kommunene har bedt helsemyndighetene om å lette på de svært strenge regionale tiltakene.

En av kommunene er Nannestad kommune. Ordfører Hans Thue (Ap) i Nannestad kommune sa til Dagbladet at han har sendt inn brev i forkant av kveldens møte, hvor han har bedt om lettelser.

– Jeg har bedt om å bli kvitt 5A-tiltakene, som vi er underlagt nå. Jeg mener det er et uforholdsmessig inngrep i lokalmiljøet og næringslivet, sa Thue.

Mandag ble det kun registrert ett nytt smittetilfelle i kommunen hans, og han mener det er vanskelig å begrunne de strenge tiltakene ut fra smittesituasjonen.

Vil vurdere innspillene

Folkehelseinstituttet (FHI) var representert på møtet, og det ble utvekslet innspill og anbefalinger knyttet til smittesituasjonen i de enkelte kommunene. Helsedirektoratet var også representert.

Basert på innspillene fra møtet, vil Helsedirektoratet nå lage en anbefaling for hvordan tiltakene vil være i Viken-området i tiden framover.

Moss-ordfører Hanne Tollerud (Ap) er blant dem som har bedt om lettelser i tiltakene.

– De fleste var nok klare for lettelser, men så er jo Viken et stort fylke med varierende smittesituasjon på ulike steder. Vi mener fremdeles at vi burde ha tiltaksnivå 5B. Jeg opplevde det som at vi både ble lyttet godt til og ble forstått, sa hun til Moss Avis etter møtet.

Avgjørelse kommer trolig torsdag

Helsemyndighetene har tidligere pekt på at smittesituasjonen på landsbasis er aller verst i Oslo og Viken. Det vil trolig ta tid før en rekke av kommunene kan lette skikkelig på tiltakene. Likevel er det en nedgang både i innleggelser og i smitte flere steder.

Tidligere denne måneden forlenget regjeringen tiltaksnivået i 20 Viken-kommuner. Tiltakene, som er på det strengeste nivået, varer til søndag 25. april.

Regjeringen vil trolig komme med sin avgjørelse torsdag denne uken, ifølge Moss-ordføreren.