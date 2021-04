Opposisjonen gjentar krav om avgradering av Frode Berg-rapport

Stortinget fikk overlevert den graderte sluttrapporten i slutten av februar, men offentligheten har så langt ikke fått vite hva den inneholder.

Etter et møte tirsdag har Stortingets særskilte komité for Frode Berg-saken sendt et brev til Stortingets presidentskap der flertallet i komiteen ber presidentskapet om å igangsette en prosess for at Stortinget avgraderer EOS-utvalgets sammendrag.

Det skjer etter at Frode Berg forklarte seg for komiteen i en lukket høring på Stortinget i forrige uke.

SV reagerer

[ «Spørsmålet om E-tjenestens rolle ligger fortsatt i mørket» ]

Også den 25. mars ba presidentskapet Forsvarsdepartementet om å avgradere sammendraget.

– Jeg er redd for at denne saken vil svekke kontrollen med de hemmelige tjenestene og EOS-utvalgets tyngde og autoritet, sier Freddy André Øvstegård, SVs medlem i komiteen, til VG.

Brevet er signert av komitéleder Dag Terje Andersen (Ap). Overfor VG bekrefter han at sju av 13 medlemmer i komiteen stemte for å be presidentskapet starte arbeidet med avgradering.

Nedstemmes trolig

Trolig vil rapporten ikke avgraderes denne gangen heller ettersom Frp og regjeringspartiene er imot avgradering. Når den kommer til avstemming i Stortingets plenum, vil den dermed trolig bli nedstemt.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener det kan være en større sikkerhetsrisiko å legge lokk på feilskjær og tabber enn å sikre den åpenheten som trengs for å gjøre en skikkelig ryddejobb.

– Nå må Frp og regjeringspartiene stå opp for nødvendig åpenhet og bidra til opprydding i saken, ikke feige ut og slå ring om forsvarsministerens uforsvarlige hemmelighold, sier han.