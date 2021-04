Bunadsgeriljaen og Barselopprøret inngår samarbeid før stortingsvalget

– Både Barselopprøret og Bunadsgeriljaen vil at det skal snakkes om fødsel og barselomsorg under valgkampen og i de kommende regjeringsforhandlingene, sier Aïda Leistad Thomassen i Barselopprøret til NTB.

Tirsdag møtte hun Anja Cecilie Solvik fra Bunadsgeriljaen foran Stortinget for å markere starten på et samarbeid mellom de to organisasjonene under valgkampen.

Sammen skal Bunadsgeriljaen og Barselopprøret kjempe for at ingen flere fødeavdelinger legges ned, at det skal være nok ressurser på alle fødeavdelingene, og at kvinner over hele landet skal få det barseltilbudet de har krav på.

– Vi kommer til å jobbe som separate enheter under valgkampen, men vil dra i samme retning. Vi i Barselopprøret ønsker å møte politikerne under valgkampen for å diskutere barselpolitikk og presentere dette for våre følgere i sosiale medier, sier Thomassen.

Barselopprøret ble startet i februar i år av Thomassen og Cecilia Ingulstad, som begge fødte i begynnelsen av pandemien.

– Vi jobber for en bedre barselomsorg og for å spre informasjon om hvilke rettigheter man har rundt fødsel og barsel, sier Thomassen.