Norsk reiseselskap sender vaksineturister til Russland

– Fram til slutten av mai har vi mer enn 600 passasjerer som er booket for å fly til Moskva, sier medeier Albert Sigl i World Visitor til VG.

Selskapet er norskregistrert med adresse i Nydalen i Oslo. De har ikke rettet tilbudet mot det norske markedet. Turen koster snaut 20.000 kroner.

– Vi har gjort en liten test mot våre kunder i Norge og Sverige for å lodde interessen, men vi fant at våre norske kunder ikke ønsker å reise for øyeblikket og knapt vil forlate huset, sier Sigl.

Sputnik V-vaksinen har søkt det europeiske legemiddeltilsynet EMA om godkjenning. Vaksinen er tatt i bruk i en rekke land over hele verden, inkludert noen få land i Europa.